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ЄС введе повне ембарго на нафту з Росії через 9 місяців, - єврокомісар

Фото: єврокомісар Паоло Джентілоні (flickr.com/partyofeuropeansocialists)
Автор: Валерія Поліщук

Єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні заявив, що Європейський союз має намір ввести повне нафтове ембарго Росії протягом 9 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню il Messaggero.

При цьому він додав, що нафтове ембарго вплине на економіки країн ЄС, проте вплив на російську економіку буде набагато більшим.

"Наша пропозиція полягає в тому, щоб прийти до ембарго, залежно від різних нафтопродуктів, протягом дев'яти місяців. Якщо зробити це в більш короткі терміни, це може мати наслідки для світових цін на нафту, які парадоксальним чином суперечать нашим цілям", - заявив єврокомісар.

Раніше повідомлялося, що уряд Словаччини наполягатиме на тому, щоб ЄС звільнив її від ембарго на енергоносії РФ, яке може бути прийнято вже найближчим часом.

Крім того, Угорщина блокуватиме будь-яка європейська пропозиція, яка призведе до обмеження імпорту енергоресурсів з Росії. Зокрема, нафтове ембарго.

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