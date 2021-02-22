ЕС введет новые санкции против России в течение недели, - Боррель

Министры иностранных дел 27 стран Европейского союза приняли политическое решение ввести новые санкции в отношении лиц, которые ответственны за арест российского оппозиционера Алексея Навального. Санкции против них введут в течение недели.

Об этом заявил высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время брифинга.

"В ответ на события по Навальному мы достигли политического соглашения ввести санкции против тех, кто ответственен за его арест и осуждение. Надеюсь это произойдет скоро, надеюсь, что процесс займет максимум неделю", - заявил он. Боррель также отметил, что главы МИД стран ЕС решили рассматривать Россию как соседа, который действует как противник.