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ЕС введет новые санкции против России в течение недели, - Боррель

Новина українською → Брюссель, Понедельник 22 февраля 2021 19:29
ЕС введет новые санкции против России в течение недели, - Боррель Фото: Жозеп Боррель (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министры иностранных дел 27 стран Европейского союза приняли политическое решение ввести новые санкции в отношении лиц, которые ответственны за арест российского оппозиционера Алексея Навального. Санкции против них введут в течение недели.

Об этом заявил высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время брифинга.

"В ответ на события по Навальному мы достигли политического соглашения ввести санкции против тех, кто ответственен за его арест и осуждение. Надеюсь это произойдет скоро, надеюсь, что процесс займет максимум неделю", - заявил он.

Боррель также отметил, что главы МИД стран ЕС решили рассматривать Россию как соседа, который действует как противник.

Напомним, 20 февраля городской суд Москвы признал законным решение Симоновского суда относительно изменения условного приговора оппозиционеру Алексею Навальному на реальный. Навальный все же будет отбывать наказание в колонии общего режима по делу "Ив Роше".

Кроме того, российскому оппозиционеру Алексею Навальному вынесли приговор по еще одному делу.

Ранее сообщалось, что Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон внимательно следит за развитием событий в деле Навального.

Добавим, что Евросоюз может ввести санкции против России из-за ситуации с Навальным.

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