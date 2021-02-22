ЄС введе нові санкції проти Росії протягом тижня, - Боррель
Міністри закордонних справ 27 країн Європейського союзу ухвалили політичне рішення ввести нові санкції відносно осіб, які відповідальні за арешт російського опозиціонера Олексія Навального. Санкції проти них введуть протягом тижня.
Про це заявив високий представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель під час брифінгу.
"У відповідь на події по Навальному ми досягли політичної угоди ввести санкції проти тих, хто відповідальний за його арешт і засудження. Сподіваюся, це станеться скоро, сподіваюся, що процес займе максимум тиждень", - заявив він.
Боррель також зазначив, що глави МЗС країн ЄС вирішили розглядати Росію як сусіда, який діє як супротивник.
Нагадаємо, 20 лютого міський суд Москви визнав законним рішення Симоновского суду щодо зміни умовного вироку опозиціонеру Олексію Навальному на реальний. Навальний все ж буде відбувати покарання в колонії загального режиму по справі "Ів Роше".
Крім того, російському опозиціонеру Олексію Навальному винесли вирок у ще одній справі.
Раніше повідомлялося, що Держдепартаменту США Тижнів Прайс заявив, що Вашингтон уважно стежить за розвитком подій у справі Навального.
Додамо, що Євросоюз може ввести санкції проти Росії з-за ситуації з Навальним.