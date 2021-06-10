ЄС введе нові санкції проти 71 людини і семи організацій Білорусі, - Bloomberg

Європейський Союз збирається запропонувати санкції щодо більш ніж 70 осіб і організацій Білорусі. Обмеження мають намір ввести за примусову посадку літака Ryanair і затримання журналіста Романа Протасевича.

Цей крок є черговим кроком у реакції ЄС на серію репресивних дій з боку влади Мінська.

ЄС вже ввів санкції проти семи білоруських юридичних і 88 фізичних осіб, включаючи президента Олександра Лукашенка, і працював над додаванням нових осіб ще до затримання Романа Протасевича.

Раніше в цьому місяці члени ЄС погодилися заборонити білоруським літакам літати в європейському повітряному просторі і аеропортах. Європейська комісія відмовилася від коментарів.

Нові заходи дозволять включити в список, який був розширений у зв'язку з арештом Протасевича, ще 71 фізичне і сім юридичних осіб.

У список включать суддею і прокурорів, які брали участь у винесенні вироків протестувальникам, а також парламентаріїв, представників уряду і правоохоронних органів і керівників підприємств, пов'язаних з режимом Лукашенка.

У списку також кілька компаній і експортерів, що працюють в різних галузях промисловості, які звинувачуються в підтримці уряду Лукашенка і його репресій проти громадянського суспільства.

Технічна робота над подальшими заходами триває після того, як в травні лідери ЄС домовилися прийняти "цільові економічні санкції". Точні сектори, які будуть порушені, ще не визначені, але, ймовірно, вони включатимуть такі області, як калійна промисловість, де Державні підприємства найбільш активні.