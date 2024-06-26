ЄС введе нові санкції проти Білорусі: посли дали "зелене світло"

Санкції Євросоюзу

Нагадаємо, що у понеділок, 24 червня, Рада Європи офіційно ухвалила новий пакет санкцій проти Росії за війну проти України. Це вже 14-й пакет антиросійських санкцій від початку повномасштабного вторгнення.

Цьому разу до санкційного списку ЄС потрапили російські актори, співаки, пропагандисти, співробітники ФСБ, мати глави Чечні Рамзана Кадирова. Також обмеження ввели проти російського бізнесу та міжнародного дитячого центру "Артек", який захопили росіяни з моменту окупації Криму.

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