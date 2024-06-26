ЕС введет новые санкции против Беларуси: послы дали "зеленый свет"

Санкции Евросоюза

Напомним, что в понедельник, 24 июня, Совет Европы официально принял новый пакет санкций против России за войну против Украины. Это уже 14-й пакет антироссийских санкций с начала полномасштабного вторжения.

В этот раз в санкционный список ЕС попали российские актеры, певцы, пропагандисты, сотрудники ФСБ, мать главы Чечни Рамзана Кадырова. Также ограничения ввели против российского бизнеса и международного детского центра "Артек", который захватили россияне с момента оккупации Крыма.

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