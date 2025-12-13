У ЄС вважають, що вступ України до блоку неможливий до 2027 року, - Reuters

Вступ України до ЄС до 2027 року, що, за даними ЗМІ, обговорюється зараз Європою, Києвом і США, буде "вкрай складно" реалізувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Видання нагадує - Financial Times повідомила: Україна може вступити до ЄС до 1 січня 2027 року згідно з пропозиціями, обговорюваними на переговорах щодо припинення війни за посередництва США.
Reuters пише, що крім того, що подібні переговори займають багато років, є ще більш точні перешкоди, чому Україна не зможе вступити в блок до 2027 року.
Європейський дипломат, ознайомлений із планом, заявив, що вступ України до ЄС до 2027 року буде "надзвичайно складним" і що поки що неясно, чи підтримує це керівництво ЄС.
Водночас кілька інших європейських чиновників і дипломатів назвали таку дату "абсолютно нереалістичною".
Як відомо, вступ України до ЄС обговорюється європейцями, американцями та Києвом у контексті майбутніх гарантій безпеки. Financial Times писало, що у зв'язку з цим вступ України в блок розглядався в прискореному режимі - до 2027 року.
Однак є багато перешкод на шляху до цього. Україна все ще офіційно не завершила навіть одного з 36 етапів вступу до ЄС. При цьому блок приймає нових членів виключно за підсумками проходження ними цих етапів. Вищевказаний пункт мирної угоди змусить Брюссель переглядати систему повністю.
Як відомо, попередні спроби України наблизиться до вступу в ЄС блокувала неодноразово Угорщина, відома своєю опозиційною позицією до рішень блоку, а також підтримкою Москви.
У зв'язку з цим у ЄС стали розглядати можливість ухвалювати подібні рішення голосами більшості країн-членів, щоб обійти вето Будапешта.