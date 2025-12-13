В ЕС считают, что вступление Украины в блок невозможно к 2027 году, - Reuters

Издание напоминает - Financial Times сообщила: Украина может вступить в ЕС до 1 января 2027 года в соответствии с предложениями, обсуждаемыми на переговорах по прекращению войны при посредничестве США.

Reuters пишет, что помимо того, что подобные переговоры занимают много лет, есть еще более точные препятствия, почему Украина не сможет вступить в блок к 2027 году.

Европейский дипломат, ознакомленный с планом, заявил, что вступление Украины в ЕС к 2027 году будет "чрезвычайно сложным" и что пока неясно, поддерживает ли это руководство ЕС.

В то же время, несколько других европейских чиновников и дипломатов назвали такую ​​дату "совершенно нереалистичной".