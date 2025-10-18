ua en ru
В ЕС считают оскорблением саммит Трампа и Путина в Будапеште, - El Pais

Суббота 18 октября 2025 20:24
Фото: Владимир Путин и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Европейском Союзе считают оскорблением факт, что встреча президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина для обсуждения мира в Украине пройдет в столице Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Издание пишет, что предстоящая встреча Трампа и Путина в Будапеште ставит ЕС и НАТО в неловкое положение, так как главы стран будут обсуждать украинский вопрос в стране ЕС, но без участия Евросоюза.

Также El Pais отмечает, что если европейские лидеры не хотят разошлись Трампа, тогда ряду стран придется выдать российскому диктатору специальные разрешения в своем воздушном пространстве, либо заставить его лететь его более длинным маршрутном.

В частности, самолету Путина запрещено пролетать над территорией США. Однако в августе ему дали специальное разрешение, чтобы принять участие в саммите на Аляске.

Один из европейских дипломатов сказал, что выбор Будапешта может сыграть как на руку премьер-министру Венгрии Виктору Орбана, так и усугубить разногласия внутри ЕС.

"Место было выбрано тщательно. Оно может быть выгодно России, поскольку усугубляет разногласия внутри ЕС по поводу Кремля. И это также может оказать огромную услугу Орбану, которому в следующем году предстоят выборы в стране", - считает дипломат.

В Брюсселе утверждают, что встреча Трампа и Путина будет полезна, если она поможет добиться прогресса в прекращении войны. Однако в частном порядке несколько источников заявили о "политическом кошмаре".

Встреча Трампа и Путина в Будапеште

Напомним, в четверг президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Ключевой темой стал вопрос завершения войны в Украине.

По ее итогам Трамп заявил о прогрессе и анонсировал, что между ним и Путиным планируется новый саммит, который на этот раз состоится в венгерской столице Будапеште.

Также на днях он уточнил журналистам, что по его мнению, встреча пройдет в ближайшие две недели.

Отметим, что сегодня в СМИ была информация о вероятном маршруте Путина до Будапешта. В частности, обходной путь может составить около 5000 км и увеличить время полета на три часа в сравнении с прямым маршрутов, дальность которого 1500 км.

