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В ЕС встревожены усилением авторитаризма в Украине под предлогом закона об олигархах, - эксперт

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Киев, Пятница 01 октября 2021 17:40
В ЕС встревожены усилением авторитаризма в Украине под предлогом закона об олигархах, - эксперт Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Европейский союз всерьез опасается, что украинская власть будет использовать так называемый закон об олигархах для политической борьбы, контроля над СМИ и построения авторитаризма по образку России начала 2000-х.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление старшего эксперта Программы европейских, региональных и российских исследований "Украинского института будущего" Андреаса Умланда.

"Есть опасение того, что эта антиолигархическая политика – это опять же будет просто инструмент политической борьбы и что эти медиа-империи, которые сейчас находятся под контролем олигархов, могут пойти под контроль государства или под контроль каких-то политических сил, которые близки к исполнительной ветке власти. То есть, такую опасность тоже видят, что это будет просто прелюдия для концентрации власти", - сообщил эксперт в интервью, обнародованном на YouTube-канале Сергея Лещенко.

В качестве аналогии к текущим процессам в Украине Андреас Умланд привел политику раннего Владимира Путина.

"И пример этому - то, что произошло при Путине, когда он пришел к власти и начал тоже давить определенных олигархов, и потом это была часть его антидемократической централизации власти. То есть, смотрят с опасением, я думаю, на Западе на этот закон о деолигархизации", - добавил эксперт.

Напомним, 23 сентября Верховная рада приняла законопроект об олигархах, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии и несмотря на критику международных экспертов.

После голосования возникла правовая коллизия: в финальный текст законопроекта вошли две противоположные правки по органу власти, который должен определять олигархов.

Депутаты одновременно поддержали передачу этих полномочий как СНБО, так и НАПК.

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Дмитрий Разумков
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