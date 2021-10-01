В ЄС стурбовані посиленням авторитаризму в Україні під приводом закону про олігархів, - експерт

Європейський союз всерйоз побоюється, що українська влада буде використовувати так званий закон про олігархів для політичної боротьби, контролю над ЗМІ та побудови авторитаризму по образку Росії початку 2000-х.

"Є побоювання того, що ця антиолігархічна політика - це знову ж таки буде просто інструмент політичної боротьби і що ці медіа-імперії, які зараз знаходяться під контролем олігархів, можуть піти під контроль держави або під контроль якихось політичних сил, які близькі до виконавчої гілки влади. Тобто, таку небезпеку теж бачать, що це буде просто прелюдія для концентрації влади", - повідомив експерт в інтерв'ю, оприлюдненому на YouTube-каналі Сергія Лещенка.

В якості аналогії до поточних процесів в Україні Андреас Умланд привів політику раннього Володимира Путіна.

"І приклад цьому - те, що сталося при Путіні, коли він прийшов до влади і почав теж тиснути певних олігархів, і потім це була частина його антидемократичної централізації влади. Тобто, дивляться з побоюванням, я думаю, на Заході на цей закон про деолігархізації ", - додав експерт.