У ЄС вперше зробили заяву про корупційний скандал в Україні

Що передувало

Вранці 10 листопада детективи НАБУ провели обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча, співвласника студії "Квартал 95", якого називають близьким другом президента Зеленського. Слідчі дії також відбулися у відстороненого міністра юстиції Германа Галущенка.

За версією слідства, в "Енергоатомі" діяла схема "шлагбаум": контрагентів змушували сплачувати 10-15% від суми контрактів як "відкати". У разі відмови загрожували блокуванням платежів або виключенням зі списку постачальників.

Кошти, за даними НАБУ, легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, де пройшло близько 100 мільйонів доларів. Офіс належав родині колишнього народного депутата та нині сенатора РФ Андрія Деркача.

У справі вже затримано п’ять осіб, низці оголошено підозри. Також у справі фігурує Герман Галущенко та екс-віцепрем’єр Олексій Чернишов, які отримали підозри.

Більш детально про скандальну корупційну схему в "Енергоатомі" - у матеріалі РБК-Україна.