UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

У ЄС вперше зробили заяву про корупційний скандал в Україні

Фото: Кая Каллас (flickr.com/photos_valstskanceleja)
Автор: Константин Широкун

Корупційний скандал в українській енергетиці "надзвичайно прикрий", і важливо, щоб Київ поставився до нього серйозно.

Про це заявила високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Вони діють дуже наполегливо. Корупції немає місця, особливо зараз. Я маю на увазі, що це буквально гроші народу, які повинні йти на передову", – сказала Каллас у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн "Великої сімки" в Канаді.

За її словами, дуже важливо, щоб українська влада справді продовжувала боротьбу з корупцією дуже швидко та поставилися до цього дуже серйозно.

Що передувало

Вранці 10 листопада детективи НАБУ провели обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча, співвласника студії "Квартал 95", якого називають близьким другом президента Зеленського. Слідчі дії також відбулися у відстороненого міністра юстиції Германа Галущенка.

За версією слідства, в "Енергоатомі" діяла схема "шлагбаум": контрагентів змушували сплачувати 10-15% від суми контрактів як "відкати". У разі відмови загрожували блокуванням платежів або виключенням зі списку постачальників.

Кошти, за даними НАБУ, легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, де пройшло близько 100 мільйонів доларів. Офіс належав родині колишнього народного депутата та нині сенатора РФ Андрія Деркача.

У справі вже затримано п’ять осіб, низці оголошено підозри. Також у справі фігурує Герман Галущенко та екс-віцепрем’єр Олексій Чернишов, які отримали підозри.

Більш детально про скандальну корупційну схему в "Енергоатомі" - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзНАБУСАП