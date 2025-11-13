В ЕС впервые сделали заявление о коррупционном скандале в Украине

Коррупционный скандал в украинской энергетике "чрезвычайно досадный", и важно, чтобы Киев отнесся к нему серьезно.
Об этом заявила высокий представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Они действуют очень настойчиво. Коррупции нет места, особенно сейчас. Я имею в виду, что это буквально деньги народа, которые должны идти на передовую", - сказала Каллас в кулуарах встречи министров иностранных дел стран "Большой семерки" в Канаде.
По ее словам, очень важно, чтобы украинские власти действительно продолжали борьбу с коррупцией очень быстро и отнеслись к этому очень серьезно.
Утром 10 ноября детективы НАБУ провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича, совладельца студии "Квартал 95", которого называют близким другом президента Зеленского. Следственные действия также состоялись у отстраненного министра юстиции Германа Галущенко.
По версии следствия, в "Энергоатоме" действовала схема "шлагбаум": контрагентов заставляли платить 10-15% от суммы контрактов в качестве "откатов". В случае отказа угрожали блокировкой платежей или исключением из списка поставщиков.
Средства, по данным НАБУ, легализовались через бэк-офис в центре Киева, где прошло около 100 миллионов долларов. Офис принадлежал семье бывшего народного депутата и ныне сенатора РФ Андрея Деркача.
По делу уже задержаны пять человек, ряду объявлены подозрения. Также в деле фигурирует Герман Галущенко и экс-вице-премьер Алексей Чернышов, которые получили подозрения.
Более подробно о скандальной коррупционной схеме в "Энергоатоме" - в материале РБК-Украина.