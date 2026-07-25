ЄС вперше покарав санкціями НПЗ Грузії за переробку російської нафти

ЄС включив грузинський НПЗ "Кулеві", який переробляв російську нафту, до нового санкційного пакета. Це перший подібний крок щодо великої компанії Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters .

Рішення ухвалили в межах 21-го пакета санкцій ЄС, запровадженого у відповідь на повномасштабну війну Росії проти України. Зокрема, Брюссель заборонив проводити транзакції із заводом "Кулеві". Обмеження набудуть чинності через шість місяців.

Підприємство, розташоване на узбережжі Чорного моря на заході Грузії, опинилося в центрі уваги ще восени минулого року. Тоді Reuters повідомило, що російська компанія "Русснефть" почала постачати туди сиру нафту.

Як відреагували Грузія та керівництво заводу

Компанія Black Sea Petroleum, яка володіє та керує заводом, наразі не прокоментувала рішення ЄС.

Тим часом Міністерство закордонних справ Грузії висловило стурбованість санкціями та заявило, що країна вживає всіх необхідних заходів, аби її територію не використовували для обходу міжнародних обмежень.

"Грузія як і раніше готова співпрацювати з інституціями Європейського Союзу та надавати їм усю необхідну інформацію", - заявили у відомстві.

Водночас раніше цього місяця Black Sea Petroleum повідомила, що вже у серпні-вересні припинить переробку російської нафти та перейде на сировину з Туркменістану і Казахстану.

За словами високопосадовця ЄС, переговори з компанією тривають. Якщо завод виконає обіцянку та повністю відмовиться від російської нафти, Брюссель може запропонувати країнам-членам ЄС виключити його із санкційного списку.

"Ми дамо їм трохи довіри, але хочемо переконатися, що вони виконають свої обіцянки. Після цього ми зможемо запропонувати Раді виключити їх зі списку", - сказав представник ЄС.

Чому "Кулеві" потрапив під санкції

Нафтопереробний завод "Кулеві" почав роботу в жовтні 2025 року з початковою потужністю 1,2 млн тонн нафти на рік. За перше півріччя 2026 року він переробив понад 650 тисяч тонн сировини.

За даними аналітичного центру CREA, із жовтня 2025 року до травня 2026 року завод отримав шість партій російської сирої нафти. У цей же період нафтопродукти з "Кулеві" експортувалися, зокрема, до Іспанії та Болгарії. Крім того, за оцінками CREA, із лютого 2023 року до лютого 2026 року країни ЄС і США імпортували з порту Кулеві 1,46 млн тонн нафтопродуктів загальною вартістю 811 млн євро.