ua en ru
Сб, 25 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

ЕС впервые наказал санкциями НПЗ Грузии за переработку российской нефти

08:54 25.07.2026 Сб
3 мин
Из переработанной российской нефти продукцию поставляли, в частности, в страны ЕС
aimg Мария Науменко
ЕС впервые наказал санкциями НПЗ Грузии за переработку российской нефти Фото: ЕС ввел санкции против грузинского НПЗ из-за переработки российской нефти (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

ЕС включил грузинский НПЗ "Пуле", перерабатывавший российскую нефть, в новый санкционный пакет. Это первый подобный шаг по отношению к крупной компании Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Решение было принято в рамках 21-го пакета санкций ЕС, введенного в ответ на полномасштабную войну России против Украины. В частности, Брюссель запретил проводить транзакции с заводом "Пулевые". Ограничения вступят в силу через шесть месяцев.

Предприятие, расположенное на побережье Черного моря на западе Грузии, оказалось в центре внимания еще осенью прошлого года. Тогда Reuters сообщило, что российская компания "Русснефть" начала поставлять туда сырую нефть.

Как отреагировали Грузия и руководство завода

Компания Black Sea Petroleum, владеющая и управляющая заводом, пока не прокомментировала решение ЕС.

Между тем Министерство иностранных дел Грузии выразило обеспокоенность санкциями и заявило, что страна принимает все необходимые меры, чтобы ее территорию не использовали для обхода международных ограничений.

"Грузия по-прежнему готова сотрудничать с институциями Европейского Союза и предоставлять им всю необходимую информацию", - заявили в ведомстве.

В то же время, ранее в этом месяце Black Sea Petroleum сообщила, что уже в августе-сентябре прекратит переработку российской нефти и перейдет на сырье из Туркменистана и Казахстана.

По словам высокопоставленного чиновника ЕС, переговоры с компанией продолжаются. Если завод выполнит обещание и откажется от российской нефти, Брюссель может предложить странам-членам ЕС исключить его из санкционного списка.

"Мы дадим им немного доверия, но хотим убедиться, что они выполнят свои обещания. После этого мы сможем предложить Раде исключить их из списка", – сказал представитель ЕС.

Почему "Пулю" попал под санкции

Нефтеперерабатывающий завод "Пулеви" начал работу в октябре 2025 года с начальной мощностью 1,2 млн тонн нефти в год. За первое полугодие 2026 года он переработал более 650 тысяч тонн сырья.

По данным аналитического центра CREA, с октября 2025 года по май 2026 года завод получил шесть партий российской сырой нефти. В этот же период нефтепродукты из "Пуле" экспортировались, в частности, в Испанию и Болгарию. Кроме того, по оценкам CREA, с февраля 2023 года по февраль 2026 года страны ЕС и США импортировали из порта Пулеви 1,46 млн тонн нефтепродуктов общей стоимостью 811 млн евро.

Напомним, 23 июля Совет ЕС официально утвердил 21-й пакет санкций против России.

Как сообщила верховная представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас, он стал самым крупным за последние четыре года и охватил 218 новых санкционных позиций.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Грузия Российская Федерация Евросоюз НАФТА
Новости
Дроны атаковали Ростов, Энгельс и Луганск: в городах возникли пожары, горит здание казармы
Дроны атаковали Ростов, Энгельс и Луганск: в городах возникли пожары, горит здание казармы
Аналитика
Пространство для компромиссов сокращается. Какие требования предъявляет МВФ к Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Пространство для компромиссов сокращается. Какие требования предъявляет МВФ к Украине