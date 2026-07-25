ЕС впервые наказал санкциями НПЗ Грузии за переработку российской нефти

ЕС включил грузинский НПЗ "Пуле", перерабатывавший российскую нефть, в новый санкционный пакет. Это первый подобный шаг по отношению к крупной компании Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Решение было принято в рамках 21-го пакета санкций ЕС, введенного в ответ на полномасштабную войну России против Украины. В частности, Брюссель запретил проводить транзакции с заводом "Пулевые". Ограничения вступят в силу через шесть месяцев.

Предприятие, расположенное на побережье Черного моря на западе Грузии, оказалось в центре внимания еще осенью прошлого года. Тогда Reuters сообщило, что российская компания "Русснефть" начала поставлять туда сырую нефть.

Как отреагировали Грузия и руководство завода

Компания Black Sea Petroleum, владеющая и управляющая заводом, пока не прокомментировала решение ЕС.

Между тем Министерство иностранных дел Грузии выразило обеспокоенность санкциями и заявило, что страна принимает все необходимые меры, чтобы ее территорию не использовали для обхода международных ограничений.

"Грузия по-прежнему готова сотрудничать с институциями Европейского Союза и предоставлять им всю необходимую информацию", - заявили в ведомстве.

В то же время, ранее в этом месяце Black Sea Petroleum сообщила, что уже в августе-сентябре прекратит переработку российской нефти и перейдет на сырье из Туркменистана и Казахстана.

По словам высокопоставленного чиновника ЕС, переговоры с компанией продолжаются. Если завод выполнит обещание и откажется от российской нефти, Брюссель может предложить странам-членам ЕС исключить его из санкционного списка.

"Мы дадим им немного доверия, но хотим убедиться, что они выполнят свои обещания. После этого мы сможем предложить Раде исключить их из списка", – сказал представитель ЕС.

Почему "Пулю" попал под санкции

Нефтеперерабатывающий завод "Пулеви" начал работу в октябре 2025 года с начальной мощностью 1,2 млн тонн нефти в год. За первое полугодие 2026 года он переработал более 650 тысяч тонн сырья.

По данным аналитического центра CREA, с октября 2025 года по май 2026 года завод получил шесть партий российской сырой нефти. В этот же период нефтепродукты из "Пуле" экспортировались, в частности, в Испанию и Болгарию. Кроме того, по оценкам CREA, с февраля 2023 года по февраль 2026 года страны ЕС и США импортировали из порта Пулеви 1,46 млн тонн нефтепродуктов общей стоимостью 811 млн евро.