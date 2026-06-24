В ЄС вперше погодили продовження санкцій проти Росії відразу на рік

Обмеження проти РФ

Нагадаємо, раніше кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомив, що лідери Євросоюзу планують погодити продовження секторальних обмежень проти Росії одразу на 12 місяців замість звичних шести.

Цей крок синхронізовано з підготовкою нових економічних ударів по Кремлю.

Раніше РБК-Україна писало, що лідери ЄС продовжать санкції проти РФ на вдвічі більший термін, ніж зазвичай, а головний удар у рамках чергових обмежень буде розрахований на енергетичну сферу агресора.

Водночас Європейський Союз продовжує масштабно розширювати сфери тиску. Зокрема, у Брюсселі розкрили деталі 21-го пакета санкцій проти РФ, згідно з якими окупантам закриють в'їзд до Європи і не тільки. Нові заходи Єврокомісії також зачеплять російські фінансові послуги, операції з криптовалютою, торгівлю і вперше - сферу рибальства.