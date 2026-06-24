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В ЄС вперше погодили продовження санкцій проти Росії відразу на рік

18:25 24.06.2026 Ср
2 хв
Раніше обмеження переглядали щопівроку
aimg Сергій Козачук
Фото: санкції проти РФ ЄС продовжить ще на рік (Getty Images)

Європейський Союз продовжить дію секторальних економічних санкцій проти Росії ще на 12 місяців.

Про це заявив редактор "Радіо Вільна Європа" з питань Європи Рікард Йозвяк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в X.

Деталі рішення

За словами журналіста, відповідне рішення щойно схвалили посли країн-членів Євросоюзу.

Обмеження діятимуть щонайменше наступний рік.

Подовження санкцій проти Росії

Лідери Європейського Союзу погодили історичне рішення про продовження обмежень проти РФ одразу на 12 місяців. До цього Євросоюз поновлював ці економічні заходи виключно на шестимісячний період, що вимагало одноголосного схвалення всіх країн-членів кожні пів року.

Читайте також: Окупантам закриють в'їзд до Європи і не тільки: деталі 21-го пакету санкцій проти РФ

Зміна процедури та перехід на однорічний формат дозволяє суттєво знизити частоту складних політичних переговорів всередині блоку.

Попередні роки показали, що такий підхід є необхідним, оскільки проросійські лідери окремих європейських держав регулярно намагалися тиснути на ЄС і шантажувати колег гальмуванням чи блокуванням санкційних пакетів заради отримання власних політичних або економічних преференцій.

Обмеження проти РФ

Нагадаємо, раніше кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомив, що лідери Євросоюзу планують погодити продовження секторальних обмежень проти Росії одразу на 12 місяців замість звичних шести.

Цей крок синхронізовано з підготовкою нових економічних ударів по Кремлю.

Раніше РБК-Україна писало, що лідери ЄС продовжать санкції проти РФ на вдвічі більший термін, ніж зазвичай, а головний удар у рамках чергових обмежень буде розрахований на енергетичну сферу агресора.

Водночас Європейський Союз продовжує масштабно розширювати сфери тиску. Зокрема, у Брюсселі розкрили деталі 21-го пакета санкцій проти РФ, згідно з якими окупантам закриють в'їзд до Європи і не тільки. Нові заходи Єврокомісії також зачеплять російські фінансові послуги, операції з криптовалютою, торгівлю і вперше - сферу рибальства.

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ЄвросоюзСанкції проти РосіїЕкономіка РФВійна в Україні