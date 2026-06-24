В ЕС впервые согласовали продление санкций против России сразу на год

Ограничения против РФ

Напомним, ранее корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил, что лидеры Евросоюза планируют согласовать продление секторальных ограничений против России сразу на 12 месяцев вместо привычных шести.

Этот шаг синхронизирован с подготовкой новых экономических ударов по Кремлю.

Ранее РБК-Украина писала, что лидеры ЕС продлят санкции против РФ на вдвое больший срок, чем обычно, а главный удар в рамках очередных ограничений будет рассчитан на энергетическую сферу агрессора.

В то же время, Европейский Союз продолжает масштабно расширять сферы давления. В частности, в Брюсселе раскрыли детали 21-го пакета санкций против РФ, согласно которым оккупантам закроют въезд в Европу и не только. Новые мероприятия Еврокомиссии также коснутся российских финансовых услуг, операций с криптовалютой, торговли и впервые - сферы рыболовства.