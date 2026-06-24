В ЕС впервые согласовали продление санкций против России сразу на год

Европейский Союз продлит действие секторальных экономических санкций против России еще на 12 месяцев.

Об этом заявил редактор "Радио Свободная Европа" по вопросам Европы Рикард Йозвяк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в X .

Детали решения

По словам журналиста, соответствующее решение только одобрили послы стран-членов Евросоюза.

Ограничения будут действовать не менее следующего года.

Продление санкций против России

Лидеры Европейского Союза согласовали историческое решение о продлении ограничений против РФ сразу на 12 месяцев. До этого Евросоюз возобновлял эти экономические меры исключительно на шестимесячный период, что требовало единогласного одобрения всех стран-членов каждые полгода.

Изменение процедуры и переход на годовой формат позволяет существенно снизить частоту сложных политических переговоров внутри блока .

Предыдущие годы показали, что такой подход необходим, поскольку пророссийские лидеры отдельных европейских государств регулярно пытались давить на ЕС и шантажировать коллег торможением или блокированием санкционных пакетов ради получения собственных политических или экономических преференций. .