ua en ru
Ср, 24 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

В ЕС впервые согласовали продление санкций против России сразу на год

18:25 24.06.2026 Ср
2 мин
Раньше ограничения пересматривали каждый полгода
aimg Сергей Козачук
В ЕС впервые согласовали продление санкций против России сразу на год Фото: санкции против РФ ЕС продлит еще на год (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Европейский Союз продлит действие секторальных экономических санкций против России еще на 12 месяцев.

Об этом заявил редактор "Радио Свободная Европа" по вопросам Европы Рикард Йозвяк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в X.

Детали решения

По словам журналиста, соответствующее решение только одобрили послы стран-членов Евросоюза.

Ограничения будут действовать не менее следующего года.

Продление санкций против России

Лидеры Европейского Союза согласовали историческое решение о продлении ограничений против РФ сразу на 12 месяцев. До этого Евросоюз возобновлял эти экономические меры исключительно на шестимесячный период, что требовало единогласного одобрения всех стран-членов каждые полгода.

Читайте также: Оккупантам закроют въезд в Европу и не только: детали 21-го пакета санкций против РФ

Изменение процедуры и переход на годовой формат позволяет существенно снизить частоту сложных политических переговоров внутри блока .

Предыдущие годы показали, что такой подход необходим, поскольку пророссийские лидеры отдельных европейских государств регулярно пытались давить на ЕС и шантажировать коллег торможением или блокированием санкционных пакетов ради получения собственных политических или экономических преференций. .

Ограничения против РФ

Напомним, ранее корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил, что лидеры Евросоюза планируют согласовать продление секторальных ограничений против России сразу на 12 месяцев вместо привычных шести.

Этот шаг синхронизирован с подготовкой новых экономических ударов по Кремлю.

Ранее РБК-Украина писала, что лидеры ЕС продлят санкции против РФ на вдвое больший срок, чем обычно, а главный удар в рамках очередных ограничений будет рассчитан на энергетическую сферу агрессора.

В то же время, Европейский Союз продолжает масштабно расширять сферы давления. В частности, в Брюсселе раскрыли детали 21-го пакета санкций против РФ, согласно которым оккупантам закроют въезд в Европу и не только. Новые мероприятия Еврокомиссии также коснутся российских финансовых услуг, операций с криптовалютой, торговли и впервые - сферы рыболовства.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз Санкции против России Экономика РФ Война в Украине
Новости
Россия стягивает ПВО к Москве и Керченскому мосту, ослабляя другие направления, - Зеленский
Россия стягивает ПВО к Москве и Керченскому мосту, ослабляя другие направления, - Зеленский
Аналитика
Известная сеть магазинов "у дома" на пороге банкротства: что ждет ритейлера
Ирина Костюченкокорреспондентка раздела "Бизнес" Известная сеть магазинов "у дома" на пороге банкротства: что ждет ритейлера