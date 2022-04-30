ЕС может включить Беларусь в шестой пакет санкций против России, - Bloomberg

Европейский союз может включить Беларусь в шестой пакет санкций против России. Он касается ограничения поставок нефти и работы финансового сектора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По словам источников издания, в ЕС обсуждаются разные способы сокращения доходов России от нефти, в том числе ограничение цен, специальные механизмы оплаты и тарифы.
"Беларусь будет включена в пакет за ее роль в содействии российскому вторжению, в том числе в качестве плацдарма для войск в начале наступления", - пишет Bloomberg.
Напомним, ранее Bloomberg раскрыл поэтапный план Европейского союза по введению эмбарго на российскую нефть. Он предполагает полный отказ от поставок до конца 2022 года.
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