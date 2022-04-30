ЄС може включити Білорусь до шостого пакету санкцій проти Росії, - Bloomberg

Європейський союз може включити Білорусь до шостого пакету санкцій проти Росії. Він стосується обмеження поставок нафти і роботи фінансового сектора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами джерел видання, в ЄС обговорюються різні способи скорочення доходів Росії від нафти, в тому числі обмеження цін, спеціальні механізми оплати і тарифи.

"Білорусь буде включена до пакету за її роль у сприянні російському вторгненню, в тому числі в якості плацдарму для військ на початку наступу", - пише Bloomberg.