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ЄС не визнаватиме документів, виданих в окупованих регіонах України та Грузії

Фото: ЄС не визнаватиме документів, виданих в окупованих регіонах (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Рада ЄС та Європейський Парламент мають намір не визнавати російських документів, виданих на тимчасово окупованих територіях України та Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Європейської ради.

"Сьогодні Головування Ради ЄС та Європейський Парламент досягли попередньої згоди щодо рішення не визнавати російські документи для подорожей, видані в Україні та Грузії. Узгоджений текст має бути остаточно прийнятий Радою ЄС та Європарламентом перед проходженням формальної процедури прийняття", - йдеться у повідомленні.

Російські документи для подорожей, видані на цих територіях, або особам, які проживають у тимчасово окупованих РФ регіонах України або у відокремлених територіях Грузії, не прийматимуть як дійсні документи для подорожей, зокрема, при отриманні віз.

Раніше ми писали, що Європейський Союз засудив незаконну "часткову" мобілізацію, яку Росія проводить на території тимчасово окупованого Криму, а також кампанію призову до російської армії, яка з сьогоднішнього дня розпочалася на українському півострові.

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