RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС не будет признавать документы, выданные в оккупированных регионах Украины и Грузии

Фото: ЕС не будет признавать документы, выданные в оккупированных регионах (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Совет ЕС и Европейский Парламент намерены не признавать российские документы, выданные на временно оккупированных территориях Украины и Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского совета.

"Сегодня Председательство Совета ЕС и Европейский Парламент достигли предварительного согласия по решению не признавать российские документы для путешествий, выданные в Украине и в Грузии. Согласованный текст должен быть окончательно принят Советом ЕС и Европарламентом перед прохождением формальной процедуры принятия", - говорится в сообщении.

Российские документы для путешествий, выданные на этих территориях, или лицам, проживающим во временно оккупированных РФ регионах Украины или в отделённых территориях Грузии, не будут принимать в качестве действительных документов для путешествий, в частности, при получении виз.

Ранее мы писали, что Европейский Союз осудил незаконную "частичную" мобилизацию, которую Россия проводит на территории временно оккупированного Крыма, а также кампанию призыва в российскую армию, которая с сегодняшнего дня началась на украинском полуострове.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзВторжение России в Украину