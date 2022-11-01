Євросоюз засудив незаконну мобілізацію, що проводиться Росією у Криму
Європейський Союз засудив незаконну "часткову" мобілізацію, яку Росія проводить на території тимчасово окупованого Криму, а також кампанію призову до російської армії, яка з сьогоднішнього дня розпочалася на українському півострові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт представництва ЄС.
"Сьогодні російська федерація розпочала ще одну кампанію військового призову в незаконно анексованих Автономній Республіці Крим і в місті Севастополь з підбору жителів Криму до Збройних сил РФ. Ця кампанія почалася незабаром після російської мобілізації, оголошеної 21 вересня, яка також безпідставно поширювалася. Сьогоднішній крок є ще одним порушенням міжнародного законодавства з боку Росії", - йдеться у заяві.
Зазначається, що за виконання наказу Росії про мобілізацію навмисно і непомірно переслідувалися кримські татари.
"Сьогоднішній крок є черговим порушенням Росією міжнародного права. Як член Організації Об'єднаних Націй, несучи особливу відповідальність постійного члена Ради Безпеки ООН, Росія зобов'язана забезпечувати захист прав людини, зокрема, на незаконно анексованих нею українських територіях", - заявили в ЄС.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що на територіях України, тимчасово окупованих після 24 лютого 2022 року, РФ намагається розпочати 1 листопада осінній призов до лав російських збройних сил. Це є грубим порушенням російських міжнародно-правових зобов'язань.
Також ми писали, що росіяни вже починають проводити мобілізацію у тимчасово окупованому Маріуполі та у найближчих населених пунктах. Вони планують призвати до 10 тисяч чоловіків.
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