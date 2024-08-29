ЄС не визнає "демократичну легітимність" Мадуро

Про це заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barron's.

За словами Борреля, Мадуро вважатиметься президентом де-факто. Однак ЄС заперечує його легітимність.

"Ми заперечуємо демократичну легітимність на основі результату, який неможливо перевірити", - заявив Боррель.

Хто такий Ніколас Мадуро

Ніколас Мадуро - президент Венесуели, який прийшов до влади у 2013 році після смерті свого попередника Уго Чавеса. До цього Мадуро був віце-президентом і міністром закордонних справ Венесуели. Його правління відзначається значними політичними та економічними кризами в країні, включаючи гіперінфляцію, масову міграцію населення, дефіцит товарів і енергетичні проблеми. Попри міжнародний тиск і санкції, Мадуро продовжує утримувати владу, спираючись на підтримку армії, а також на союзників, таких як Росія, Китай і Куба.

Його правління є дуже суперечливим - частина міжнародної спільноти вважає його нелегітимним, тоді як інші країни визнають його як законного президента Венесуели.