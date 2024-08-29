ЕС не признает "демократическую легитимность" Мадуро

Об этом заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, передает РБК-Украина со ссылкой на Barron's.

По словам Борреля, Мадуро будет считаться президентом де-факто. Однако ЕС отрицает его легитимность.

"Мы отрицаем демократическую легитимность на основе результата, который невозможно проверить", – заявил Боррель.

Кто такой Николас Мадуро

Николас Мадуро – президент Венесуэлы, пришедший к власти в 2013 году после смерти своего предшественника Уго Чавеса. До этого Мадуро был вице-президентом и министром иностранных дел Венесуэлы. Его правление отличается значительными политическими и экономическими кризисами в стране, включая гиперинфляцию, массовую миграцию населения, дефицит товаров и энергетические проблемы. Несмотря на международное давление и санкции, Мадуро продолжает удерживать власть, опираясь на поддержку армии, а также союзников, таких как Россия, Китай и Куба.

Его правление очень противоречиво - часть международного сообщества считает его нелегитимным, в то время как другие страны признают его как законного президента Венесуэлы.