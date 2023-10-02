ЄС вивчає формулу миру Зеленського, щоб зібрати більше підтримки, - Борель

У ході спільної прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебим він розповів, що на полях Ради країн Євросоюзу учасники заходу також розглянуть питання підготовки до майбутнього саміту.

При цьому Боррель звернув увагу, що дана зустріч в українській столиці є неформальною, оскільки вона проводиться за межами ЄС, і також вважається "політичними дебатами високого рівня, що не мають на меті досягнення конкретних висновків і рішень".

Зустріч є "своєрідним мозковим штурмом, який нам потрібно провести серед нас і разом із вами, щоб подивитися на ситуацію через війну проти України, як Європейський Союз підтримує Україну і як ми продовжуватимемо це робити", каже він.

"Ми вивчатимемо Формулу миру Зеленського, щоб зібрати більше підтримки по всьому світу та підготуватися до саміту", - заявив Боррель на спільному брифінгу з Кулебою.

Українська формула миру

Нагадаємо, майже рік тому, 11 жовтня 2022 року, президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн G7 "формулу миру" для подолання російської загрози.

Вона включає 10 пунктів і передбачає, зокрема, оборонну підтримку України, а також захист територіальної цілісності та покарання російських терористів.

Додамо, що на початку серпня президент Зеленський заявив, що Україна прагне провести Саміт світу вже восени. Додамо, що чергові переговори у такому форматі хочуть організувати на рівні глав держав.

Рада країн ЄС у Києві

Сьогодні, 2 жовтня, у столиці України розпочинається засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ. Така зустріч є першою в історії, коли чиновники - представники міністерств усіх 27 держав-членів проведуть захід за межами ЄС.

Як очікується, основними темами порядку денного зустрічі 2 жовтня будуть інтеграція України до Євросоюзу, демонстрація підтримки нашій країні, питання військової допомоги країн Заходу, а також посилення санкцій проти РФ.