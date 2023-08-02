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Україна працює над організацією Глобального саміту миру цієї осені, - Зеленський

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Середа 02 серпня 2023 18:38
Україна працює над організацією Глобального саміту миру цієї осені, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Україна планує організувати Глобальний саміт миру за участю лідера низки країн уже цієї осені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на зустрічі з послами нашої країни.

"Цього тижня відбудеться зустріч радників лідерів держав та представників МЗС у Джидді. Це вже друга зустріч, перша була в Данії. Третім кроком буде організація Глобального саміту миру. Працюємо над тим, щоб це сталося цієї осені", - заявив глава держави.

За його словами, на цій зустрічі має бути світова більшість - представники півдня, півночі, сходу та заходу.

Він зазначив, що осінь вже незабаром, але зараз ще є час для залучення більшості країн світу.

"Це залежить від вашої активності", - звернувся він до послів.

Переговори щодо України в Саудівській Аравії

Нагадаємо, цього тижня у Саудівській Аравії мають відбутися переговори щодо України. Головною темою обговорення стане "формула миру" та її реалізація.

За даними ЗМІ, у зустрічі мають взяти участь високопосадовці 30 країн. При цьому Росію туди не запрошували.

Більш детально про заплановану зустріч можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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