У Києві розпочинається унікальна Рада ЄС із закордонних справ: що обговорять

У Києві 2 жовтня розпочинається засідання Ради міністрів Європейського союзу із закордонних справ, яке є першим в історії зустріччю представників міністерств усіх 27 держав-членів поза межами ЄС.

Як зазначив головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель у своєму Twitter (X) напередодні старту заходу, "майбутнє України - усередині ЄС".

"Сьогодні я скликаю міністрів закордонних справ ЄС у Києві на першу в історії зустріч усіх 27 держав-членів за межами ЄС", - йдеться у публікації.

Глави МЗС країн ЄС здійснюють не анонсований візит до Києва для неформальної зустрічі для демонстрації підтримки України, яка відбиває повномасштабну військову агресію РФ.

За словами Борреля, підтримка України "не залежить від того, як розвиватиметься війна найближчими днями та тижнями", пише Euractiv.

"Давайте подивимося, що станеться у США, але зі свого боку ми продовжимо підтримувати та збільшувати нашу підтримку... Ми повинні забезпечити постійну та структурну підтримку, тому що ми зіткнулися з екзистенційною загрозою для Європи", - сказав він журналістам.

Які теми обговорять на Раді ЄС

Як очікується, основними темами порядку денного зустрічі 2 жовтня буде:

інтеграція України до Євросоюзу,

демонстрація підтримки,

підбиття підсумків деяких важливих заходів, таких як військова допомога Заходу,

подальше посилення санкцій проти РФ.

На полях заходу глави МЗС ЄС зустрінуться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та президентом Володимиром Зеленським.

"Ми очікуємо, що під час переговорів у Києві міністри закордонних справ проведуть змістовне обговорення зобов'язань у галузі безпеки", - повідомив журналістам представник ЄС.

Також напередодні старту Ради ЄС відбулася прес-конференція Борреля із Кулебою.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба та голова європейської дипломатії Жозеп Боррель у Києві (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Захід відбувся за ще одним "знаковим візитом" у лютому, коли керівництво ЄС відвідав Київ для консультацій Європейської комісії та уряду України та саміту ЄС-Україна.

Візит Борреля до України

Нагадаємо, 30 вересня Боррель прибув до Одеси з неанонсованим візитом. Зокрема, він відвідав Спасо-Преображенський собор, який постраждав через ракетний обстріл росіян.

Після цього, 1 жовтня, голова європейської дипломатії приїхав до Києва. За час візиту він встиг зустрітись з українським президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та новим міністром оборони Рустемом Умєровим. Вони обговорили подальшу військову допомогу від ЄС.