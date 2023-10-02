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ЕС изучает формулу мира Зеленского, чтобы собрать больше поддержки, - Боррель

Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

На неформальной встрече в Киеве глав иностранных дел государств-членов Европейского союза состоится обсуждение украинской формулы мира, представленной президентом Владимиром Зеленским в прошлом октябре.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, передает РБК-Украина со ссылкой на "Интефакс-Украина".

В ходе общей пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой он рассказал, что на полях Совета стран Евросоюза участники мероприятия также рассмотрят вопрос подготовки к будущему саммиту.

При этом Боррель обратил внимание, что данная встреча в украинской столице является неформальной, так как она проводится за пределами ЕС, и также считается "политическими дебатами высокого уровня, не преследующими достижения конкретных выводов и решений".

Встреча является "своеобразным мозговым штурмом, который нам нужно провести среди нас и вместе с вами, чтобы посмотреть на ситуацию из-за войны против Украины, как Европейский Союз поддерживает Украину и как мы будем продолжать это делать", говорит он.

"Мы будем изучать Формулу мира Зеленского, чтобы собрать больше поддержки по всему миру и подготовиться к саммиту", - заявил Боррель на совместном брифинге с Кулебой.

Украинская формула мира

Напомним, почти год назад, 11 октября 2022-го, президент Владимир Зеленский озвучил лидерам стран G7 "формулу мира" для преодоления российской угрозы.

Она включает 10 пунктов, и предусматривает, в частности, оборонную поддержку Украины, а также защиту территориальной целостности и наказание российских террористов.

Добавим, что в начале августа президент Зеленский заявил о том, что Украина стремится провести Саммит мира уже осенью. Добавим, что очередные переговоры в таком формате хотят организовать на уровне глав государств.

Совет стран ЕС в Киеве

Сегодня, 2 октября, в столице Украины начинается заседание Совета министров ЕС по иностранным делам. Такая встреча является первой в истории, когда чиновники - представители министерств всех 27 государств-членов проведут мероприятие за пределами ЕС. 

Как ожидается, основными темами повестки дня встречи 2 октября будут интеграция Украины в Евросоюз, демонстрация поддержки нашей стране, вопрос военной помощи стран Запада, а также дальнейшее ужесточение санкций против РФ.

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Жозеп Боррель