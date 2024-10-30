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В ЄС висловились з приводу телемарафону в Україні

Україна, Середа 30 жовтня 2024 18:13
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В ЄС висловились з приводу телемарафону в Україні Фото: ЄС висловились з приводу телемарафону в Україні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Європейська комісія виступила проти телемарафону. Натомість Брюссель закликав Україну працювати над відновленням роботи різних мовників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Єврокомісії щодо прогресу держав-кандидатів.

Єврокомісія зауважила, що основна проблема стосується фінансування з держбюджету телемарафону "Єдині новини". Водночас було згадано про об’єктивність телемарафону.

"У 2023 році український уряд інвестував державні кошти в проєкт телевізійного марафону. Варто переоцінити, чи є це найкращий майданчик для вільної дискусії", - йдеться у документі.

Також Єврокомісія дорікнула щодо телеканалу "Рада", основним завданням якого мало б бути "поширення інформації про парламентську діяльність, у тому числі про роботу представників парламентської опозиції".

Нагадаємо, телемарафон "Єдині новини" користувався широкою підтримкою у 2022 році, але починаючи з 2023 року простежується стабільне зниження довіри до 36% на лютий 2024 року.

Водночас днями стало відомо, що популярність телемарафону серед українців значно впала. Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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