Новий голова Мінкульту відповів, чи планується закривати телемарафон

В Україні не планують закривати телемарафон. Але треба знайти такий формат його роботи, який зацікавить громадськість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву новопризначеного міністра культури та стратегічних комунікацій на засіданні комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.