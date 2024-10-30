В ЕС высказались по поводу телемарафона в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Еврокомиссии по прогрессу государств-кандидатов.

Еврокомиссия отметила, что основная проблема касается финансирования из госбюджета телемарафона "Единые новости". В то же время было упомянуто об объективности телемарафона.

"В 2023 году украинское правительство инвестировало государственные средства в проект телевизионного марафона. Стоит переоценить, является ли это лучшая площадка для свободной дискуссии", - говорится в документе.

Также Еврокомиссия упрекнула в отношении телеканала "Рада", основной задачей которого должно быть "распространение информации о парламентской деятельности, в том числе о работе представителей парламентской оппозиции".