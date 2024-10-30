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В ЕС высказались по поводу телемарафона в Украине

Украина, Среда 30 октября 2024 18:13
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В ЕС высказались по поводу телемарафона в Украине Фото: ЕС высказались по поводу телемарафона в Украине (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Европейская комиссия выступила против телемарафона. Брюссель призвал Украину работать над возобновлением работы различных вещателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Еврокомиссии по прогрессу государств-кандидатов.

Еврокомиссия отметила, что основная проблема касается финансирования из госбюджета телемарафона "Единые новости". В то же время было упомянуто об объективности телемарафона.

"В 2023 году украинское правительство инвестировало государственные средства в проект телевизионного марафона. Стоит переоценить, является ли это лучшая площадка для свободной дискуссии", - говорится в документе.

Также Еврокомиссия упрекнула в отношении телеканала "Рада", основной задачей которого должно быть "распространение информации о парламентской деятельности, в том числе о работе представителей парламентской оппозиции".

Напомним, телемарафон "Единые новости" пользовался широкой поддержкой в 2022 году, но с 2023 года наблюдается стабильное снижение доверия до 36% на февраль 2024 года.

В то же время, на днях стало известно, что популярность телемарафона среди украинцев значительно упала. Подробнее об этом, можно узнать в материале РБК-Украина.

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