ЄС виправить найбільш дратівливу функцію в інтернеті: що це означає для користувачів

ЄС готує зміни в правилах роботи з cookies (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Європейська комісія (EC) оголосила про новий цифровий пакет, який послаблює деякі вимоги Загального регламенту захисту даних (GDPR). Це має розв'язати проблему надокучливих спливаючих вікон, з якими стикаються майже всі користувачі інтернету.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на сайт MacRumors, що спеціалізується на новинах про продукцію Apple.

GDPR: короткий огляд

Загальний регламент захисту даних (GDPR) набув чинності у 2018 році і став одним із найсуворіших законів про захист особистих даних в історії. Хоча він формально стосується тільки громадян ЄС, багато технологічних компаній вирішили застосовувати його глобально.

Ключові положення GDPR:

  • Для обробки даних має бути конкретна і законна підстава
  • Особисті дані мають бути зашифровані
  • Користувач має право отримати копію своїх даних
  • Можна вимагати видалити свої дані.

Проблема з cookies

Cookies - це невеликі текстові файли, які зберігаються на пристрої користувача. Вони дають змогу сайтам:

  • запам'ятовувати, що користувач уже відвідував сайт
  • автоматично входити в акаунт
  • відстежувати, які оголошення або товари були переглянуті.

Cookies можуть бути корисними, але іноді використовуються в сумнівних цілях, наприклад: сайт відстежує, що користувач дивився ціну конкретного товару, і під час наступних відвідин підвищує ціну, виходячи з припущення, що користувач готовий платити більше.

Дратівливі спливаючі вікна

Щоб захистити користувачів, GDPR вимагає запитувати згоду на зберігання cookies. Результат - нескінченні спливаючі вікна на кожному сайті.

При цьому багато сайтів використовують "зловмисне дотримання" закону: пропонують вибрати між кнопкою "Згоден" і "Управління cookies". Другий варіант веде до довгого і заплутаного меню, щоб переконати користувача швидше натиснути "Згоден".

Що зміниться

ЄС визнав, що поточні правила не дають користувачеві реального вибору: більшість просто натискає "Згоден", щоб прибрати вікно.

За новими правилами:

  • Користувач зможе задати вподобання один раз у браузері, і всі сайти їх дотримуватимуться
  • Не буде потрібно давати згоду на безпечні дії, наприклад автоматичний вхід після реєстрації
  • До набуття чинності нових норм з'явиться проміжна зміна, яка спростить вибір до простого "Так/Ні"
  • Зміни набудуть чинності наступного року.

Раніше ми розповідали про те, як Google відстежує користувачів через Chrome.

Також ми пояснювали, як позбутися дратівливих повідомлень про файли cookie в браузері Chrome.

Крім того, у нас є добірка дій, які зроблять Google Chrome безпечнішим і підвищать конфіденційність.

