ЕС исправит самую раздражающую функцию в интернете: что это значит для пользователей

GDPR: краткий обзор

Общий регламент защиты данных (GDPR) вступил в силу в 2018 году и стал одним из самых строгих законов о защите личных данных в истории. Хотя он формально касается только граждан ЕС, многие технологические компании решили применять его глобально.

Ключевые положения GDPR:

Для обработки данных должно быть конкретное и законное основание

Личные данные должны быть зашифрованы

Пользователь имеет право получить копию своих данных

Можно потребовать удалить свои данные.

Проблема с cookies

Cookies - это небольшие текстовые файлы, которые сохраняются на устройстве пользователя. Они позволяют сайтам:

запоминать, что пользователь уже посещал сайт

автоматически входить в аккаунт

отслеживать, какие объявления или товары были просмотрены.

Cookies могут быть полезны, но иногда используются в сомнительных целях, например: сайт отслеживает, что пользователь смотрел цену конкретного товара, и при следующем посещении повышает цену, исходя из предположения, что пользователь готов платить больше.

Раздражающие всплывающие окна

Чтобы защитить пользователей, GDPR требует запрашивать согласие на хранение cookies. Результат - бесконечные всплывающие окна на каждом сайте.

При этом многие сайты используют "злонамеренное соблюдение" закона: предлагают выбрать между кнопкой "Согласен" и "Управление cookies". Второй вариант ведет к длинному и запутанному меню, чтобы убедить пользователя быстрее нажать "Согласен".

Что изменится

ЕС признал, что текущие правила не дают пользователю реального выбора: большинство просто нажимает "Согласен", чтобы убрать окно.

По новым правилам: