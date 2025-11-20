ЕС исправит самую раздражающую функцию в интернете: что это значит для пользователей

Европейская комиссия (EC) объявила о новом цифровом пакете, который ослабляет некоторые требования Общего регламента защиты данных (GDPR). Это должно решить проблему надоедливых всплывающих окон, с которыми сталкиваются почти все пользователи интернета.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на сайт MacRumors, специализирующийся на новостях о продукции Apple.
Общий регламент защиты данных (GDPR) вступил в силу в 2018 году и стал одним из самых строгих законов о защите личных данных в истории. Хотя он формально касается только граждан ЕС, многие технологические компании решили применять его глобально.
Ключевые положения GDPR:
Cookies - это небольшие текстовые файлы, которые сохраняются на устройстве пользователя. Они позволяют сайтам:
Cookies могут быть полезны, но иногда используются в сомнительных целях, например: сайт отслеживает, что пользователь смотрел цену конкретного товара, и при следующем посещении повышает цену, исходя из предположения, что пользователь готов платить больше.
Чтобы защитить пользователей, GDPR требует запрашивать согласие на хранение cookies. Результат - бесконечные всплывающие окна на каждом сайте.
При этом многие сайты используют "злонамеренное соблюдение" закона: предлагают выбрать между кнопкой "Согласен" и "Управление cookies". Второй вариант ведет к длинному и запутанному меню, чтобы убедить пользователя быстрее нажать "Согласен".
Что изменится
ЕС признал, что текущие правила не дают пользователю реального выбора: большинство просто нажимает "Согласен", чтобы убрать окно.
По новым правилам:
Ранее мы рассказывали о том, как Google отслеживает пользователей через Chrome.
Также мы объясняли, как избавиться от раздражающих уведомлений о файлах cookie в браузере Chrome.
Кроме того, у нас есть подборка действий, которые сделают Google Chrome безопаснее и повысят конфиденциальность.