ЄС вимагатиме від РФ вивести війська з Білорусі, Придністров’я та не тільки, - ЗМІ

Четвер 19 лютого 2026 09:51
ЄС вимагатиме від РФ вивести війська з Білорусі, Придністров'я та не тільки, - ЗМІ
Автор: Ірина Глухова

Євросоюз хоче домогтися виведення військ Росії з Білорусі, Грузії, Вірменії та невизнаного Придністров’я (Молдова) в рамках можливої мирної угоди щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас поширила серед держав-членів ЄС документ із викладенням вимог до Росії у контексті дипломатичних переговорів з Україною. Посередником у таких переговорах виступають США.

Згідно з документом, йдеться не лише про виведення військ із сусідніх країн, а й про скорочення чисельності російської армії. Крім того, у переліку вимог - виплата репарацій та демократизація російського суспільства.

За інформацією джерел видання в дипломатичних колах ЄС, запропоновані умови самі європейці називають максималістськими. Один із дипломатів пояснив, що таким чином Європа фактично відповідає на максималістські вимоги Росії до України.

Інший європейський посадовець наголосив, що досягнення миру залежить не лише від можливих поступок Києва.

За його словами, паралельно необхідно визначити, які кроки має зробити Москва ще до початку будь-яких мирних місій чи переговорних ініціатив.

Документ обговорять посли ЄС 17 лютого, а деякі його частини планують винести на обговорення на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС в Брюсселі 23 лютого.

Які вимоги висуває ЄС

  • У першому розділі документа зазначено: якщо Україна обмежує чисельність військ або відводить їх з окремих районів, Росія має зробити те саме. Водночас не допускається жодного "де-юре" визнання окупованих територій, які мають бути демілітаризовані.
  • У блоці про безпеку Європи вимагається припинення дезінформації, кібератак, диверсій, порушень повітряного простору та втручання у вибори.
  • Інший ультиматум передбачає відсутність ядерної зброї в Білорусі та "заборону російської військової присутності та розгортання військ у Білорусі, Україні, Республіці Молдова, Грузії та Вірменії". Російські війська протягом десятиліть розміщувалися в контрольованих Росією сепаратистських регіонах, таких як Абхазія, Південна Осетія та Придністров'я, а також на базах у Вірменії та Білорусі.
  • Окремо наголошується на дотриманні міжнародного права: без амністії за воєнні злочини, з доступом міжнародних слідчих і пріоритетом міжнародних зобов’язань над внутрішнім законодавством РФ.
  • Документ також передбачає виплату репарацій Україні та компенсацію збитків європейським державам і компаніям, зокрема за екологічну шкоду. ЄС заморозив близько 210 млрд євро російських активів і вже спрямовує доходи від них Україні.
  • Серед внутрішніх вимог до РФ - проведення вільних виборів під міжнародним наглядом, звільнення політв’язнів, повернення депортованих цивільних і дітей, свобода ЗМІ, скасування репресивного законодавства та співпраця в розслідуванні вбивств опозиціонерів.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ писали, що Україна і США обговорили укладення можливої мирної угоди з Росією вже в березні цього року.

Однак, співрозмовники вважають, що терміни можуть бути зміщені через те, що питання територій так і не вирішено.

