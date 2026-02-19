ЄС вимагатиме від РФ вивести війська з Білорусі, Придністров’я та не тільки, - ЗМІ

Євросоюз хоче домогтися виведення військ Росії з Білорусі, Грузії, Вірменії та невизнаного Придністров’я (Молдова) в рамках можливої мирної угоди щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода .

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас поширила серед держав-членів ЄС документ із викладенням вимог до Росії у контексті дипломатичних переговорів з Україною. Посередником у таких переговорах виступають США.

Згідно з документом, йдеться не лише про виведення військ із сусідніх країн, а й про скорочення чисельності російської армії. Крім того, у переліку вимог - виплата репарацій та демократизація російського суспільства.

За інформацією джерел видання в дипломатичних колах ЄС, запропоновані умови самі європейці називають максималістськими. Один із дипломатів пояснив, що таким чином Європа фактично відповідає на максималістські вимоги Росії до України.

Інший європейський посадовець наголосив, що досягнення миру залежить не лише від можливих поступок Києва.

За його словами, паралельно необхідно визначити, які кроки має зробити Москва ще до початку будь-яких мирних місій чи переговорних ініціатив.

Документ обговорять посли ЄС 17 лютого, а деякі його частини планують винести на обговорення на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС в Брюсселі 23 лютого.

Які вимоги висуває ЄС