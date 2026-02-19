ЕС потребует от РФ вывести войска из Беларуси, Приднестровья и не только, - СМИ

Евросоюз хочет добиться вывода войск России из Беларуси, Грузии, Армении и непризнанного Приднестровья (Молдова) в рамках возможного мирного соглашения по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода .

Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас распространила среди государств-членов ЕС документ с изложением требований к России в контексте дипломатических переговоров с Украиной. Посредником в таких переговорах выступают США.

Согласно документу, речь идет не только о выводе войск из соседних стран, но и о сокращении численности российской армии. Кроме того, в перечне требований - выплата репараций и демократизация российского общества.

По информации источников издания в дипломатических кругах ЕС, предложенные условия сами европейцы называют максималистскими. Один из дипломатов объяснил, что таким образом Европа фактически отвечает на максималистские требования России к Украине.

Другой европейский чиновник подчеркнул, что достижение мира зависит не только от возможных уступок Киева.

По его словам, параллельно необходимо определить, какие шаги должна сделать Москва еще до начала любых мирных миссий или переговорных инициатив.

Документ обсудят послы ЕС 17 февраля, а некоторые его части планируют вынести на обсуждение на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 23 февраля.

Какие требования выдвигает ЕС