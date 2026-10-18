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У Франції під час протестів затримали понад 1800 людей, мітинги охопили сусідню країну

13:31 18.10.2026 Нд
4 хв
aimg Марія Науменко
У Франції під час протестів затримали понад 1800 людей, мітинги охопили сусідню країну Фото: сутички між поліцією та учасниками протесту в Парижі (Getty Images)
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У Франції після масових заворушень затримали понад 1800 людей, а більш як 500 поліцейських, жандармів і пожежників дістали поранення. Сутички сталися і в Бельгії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра внутрішніх справ Франції Лорана Нуньєса в соцмережі X та бельгійське видання Le Soir.

За словами Нуньєса, події 17 жовтня в окремих містах тривали до пізньої ночі.

Він подякував поліцейським, жандармам і пожежникам, які працювали в складних умовах, та заявив, що право на демонстрації не може виправдовувати насильство.

Міністр стверджує, що від полудня, а в Марселі ще з ранку, кілька тисяч прихильників крайніх лівих сил були налаштовані атакувати громадські будівлі та вступати в сутички з правоохоронцями.

Згодом до них, за його словами, приєдналися правопорушники, які грабували та пошкоджували підприємства.

Заворушення фіксували в Парижі, Марселі, Ліоні, Бордо, Ренні, Страсбурзі, Греноблі, Ніцці, Ліможі та інших містах.

За повідомленням міністра, учасники нападали на правоохоронців, атакували державні установи й пошкоджували громадські будівлі. Також були випадки проникнення до префектур і мерій та пограбування підприємств.

"Наразі затримано 1 800 осіб, і станом на сьогодні тривають розслідування з метою встановлення осіб, причетних до цих злочинів, щоб вони постали перед судом", - заявив Нуньєс.

За попередніми даними, поранення дістали понад 500 поліцейських, жандармів і пожежників. Міністр наголосив, що ця цифра ще може змінитися. Значних матеріальних збитків зазнали, зокрема, сотні підприємців.

"Республіка не поступиться нічим тим, хто прагне нав’язати безлад і насильство", - підсумував він.

Що відбувалося під час протестів у Бельгії

Окремі заворушення відбулися й у Бельгії. Як повідомляє Le Soir, у суботу вдень у центрі Брюсселя спалахнули сутички та акти вандалізму.

Мітинги поширилися після зіткнень між поліцією та молоддю 9 жовтня, які сталися на тлі профспілкової акції. За даними видання, серед учасників суботніх подій було чимало неповнолітніх, зокрема дітей віком до 12 років.

У районі Мароль демонстранти пошкодили майно на бульварі Лемонньє та проспекті Сталінград. Зокрема, розбили вікна в офісі брюссельської федерації Соціалістичної партії (PS).

Також підпалювали сміттєві мішки, пошкодили будівельне обладнання, а автомобіль каршерінгової служби перекинувся на дах.

Поліція застосувала сльозогінний газ і провела операції для розгону учасників заворушень.

Згодом значна група демонстрантів і молоді зібралася на площі Біржі в центрі Брюсселя. Учасники скандували гасла проти поліції. Між 18:00 та 19:00 поблизу площі знову сталися сутички. Правоохоронці витіснили натовп, застосувавши силу та сльозогінний газ.

Пізніше на бульварі Анспах сформувалася нова колона, яка рушила в напрямку воріт Нінове. На вулицях перевертали й підпалювали сміттєві баки, а велосипеди та самокати спільного користування залишали посеред проїжджої частини.

Близько 20:00 ситуація заспокоїлася. Водночас поліція продовжила патрулювати район площі Біржі та прилеглі вулиці. За даними правоохоронців, протягом дня в Брюсселі затримали близько десяти людей.

Сутички в Льєжі

Заворушення також відбулися в Льєжі. У суботу вдень на площі Сен-Ламбер приблизно 30 демонстрантів оточили поліцейські в шоломах.

За інформацією видання, на місці працювала пожежна машина, яка поливала учасників акції водою. Люди за поліцейським кордоном скандували: "Звільніть наших товаришів!".

Раніше того дня колона демонстрантів заблокувала кілька транспортних шляхів у районі Кадран, зокрема в'їзд на автомагістраль у напрямку Буренвіля. Частина учасників намагалася пересувати огорожі, щоб спорудити барикади, однак поліція прибула до того, як їх вдалося звести, та розігнала натовп.

За даними поліції, близько 10:00 у районі Гільменів мирно зібралися від 200 до 250 людей. Звідти учасники рушили до площі Сен-Ламбер, де сидячий протест заблокував рух автобусів. Приблизно о 13:15 колона продовжила рух у напрямку району Кадран.

Що передувало

Протести у Франції почалися у вересні з акцій учнів і вчителів проти нестачі фінансування освіти.

Згодом до них долучилися студенти, профспілки та прихильники "жовтих жилетів", які виступали також проти зростання цін.

17 жовтня на вулиці вийшли щонайменше 550 тисяч людей, а в низці міст демонстрації переросли в погроми та підпали.

Уряд скликав кризовий штаб, а наступну загальнонаціональну страйкову акцію призначили на 5 листопада.

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Франція Брюссель Париж Бельгія Мітинг
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