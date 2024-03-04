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В ЕС исключили переговоры с Россией по транзиту газа через Украину

Понедельник 04 марта 2024 16:50
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В ЕС исключили переговоры с Россией по транзиту газа через Украину Фото: еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европейская комиссия не намерена проводить переговоры с Россией по продолжению транзита российского газа в европейские страны через Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон перед началом встречи Совета министров ЕС в Брюсселе.

"Я была очень четкой в этом и донесла это послание нашим украинским партнерам, что Европейская комиссия не будет приобщаться к переговорам с Россией, как делала это пять лет назад, когда было согласовано трехстороннее соглашение по транзиту газа. Напротив, согласно нашему плану RePowerUE, мы должны избавиться от российского газа самое позднее до 2027 года", - сказала Симсон.

По ее словам, Еврокомиссия интенсивно работает, чтобы "предоставить странами альтернативные пути поставок и альтернативных поставщиков, и в то же время - для поддержки Украины, для ее лучшей интеграции в энергетический рынок ЕС".

Еврокомиссар отметила, что главной темой для обсуждения европейских чиновников на сегодняшней встрече будет газ и безопасность поставок.

"Мы успешно прошли очередной отопительный сезон, поэтому сейчас уже пора начинать готовиться к следующей зиме. Мы обсудим прогнозы по динамике газового рынка, а также влияние остановки транзита российского газа через Украину", - добавила Симсон.

Она выразила надежду, что министры смогут также согласовать продолжение мер по сбережению газа и пути дальнейшего сокращения объемов экспорта российского сжиженного газа в европейские страны.

Транзит газа

Согласно пятилетнему соглашению о транзите между Москвой и Киевом, подписанном в 2019 году, Россия экспортирует газ в Европу через Украину и платит за использование трубопроводной сети.

Украина неоднократно заявила, что не будет вступать в переговоры с Россией по продлению контракта.

В то же время, в Украине не исключают, что компании стран ЕС сами смогут заказывать транзитные мощности украинской ГТС для российского газа.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев ведет переговоры с европейскими странами о транзите газа с территории России после 2024 года. Если договориться не удастся, газотранспортная система будет использоваться для нужд Украины.

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