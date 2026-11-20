Каллас звернула увагу, що атака на Київ збіглася з участю Путіна в саміті АТЕС у Китаї.

"Поки Путін ішов червоною доріжкою в Шеньчжені, російські удари влучили в Київ і пошкодили кілька європейських і неєвропейських посольств", - написала вона.

За її словами, дипломатичні установи захищає міжнародне право, а Росія щодня демонструє зневагу до нього.

У відповідь Євросоюз викличе представника Росії при ЄС. Також, за словами Каллас, Брюссель посилить допомогу Україні і тиск на Росію.