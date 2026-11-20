Євросоюз викличе представника Росії через удари по Києву, внаслідок яких пошкоджено кілька посольств. ЄС також посилить допомогу Україні і тиск на Москву, щоб змусити її завершити війну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на верховну представницю ЄС із закордонних справ Каю Каллас у соцмережі X.
Каллас звернула увагу, що атака на Київ збіглася з участю Путіна в саміті АТЕС у Китаї.
"Поки Путін ішов червоною доріжкою в Шеньчжені, російські удари влучили в Київ і пошкодили кілька європейських і неєвропейських посольств", - написала вона.
За її словами, дипломатичні установи захищає міжнародне право, а Росія щодня демонструє зневагу до нього.
У відповідь Євросоюз викличе представника Росії при ЄС. Також, за словами Каллас, Брюссель посилить допомогу Україні і тиск на Росію.
19 листопада росіяни двічі атакували Київ дронами. На Подолі загорілися квартири, загинув 26-річний хлопець, ще четверо людей постраждали. Російський боєприпас влучив позаду посольства Нідерландів, уламки дрона знайшли на території МЗС України, а вибуховою хвилею пошкодило вікна Володимирського собору.
Того ж дня на саміті АТЕС у Шеньчжені Трамп провів зустріч з Путіним, на початку якої назвав його своїм другом.