Каллас обратила внимание, что атака на Киев совпала с участием Путина в саммите АТЭС в Китае.

"Пока Путин шел по красной дорожке в Шэньчжэне, российские удары попали в Киев и повредили несколько европейских и неевропейских посольств", - написала она.

По ее словам, дипломатические учреждения защищает международное право, а Россия ежедневно демонстрирует пренебрежение к нему.

Евросоюз вызовет представителя России при ЕС. Также, по словам Каллас, Брюссель ужесточит помощь Украине и давление на Россию.