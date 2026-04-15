ЕС вызовет Орбана "на ковер" из-за связей с РФ, несмотря на проигрыш на выборах: названа дата

09:35 15.04.2026 Ср
3 мин
Урсула фон дер Ляйен готовит жесткий разговор с Орбаном
aimg Елена Чупровская
ЕС вызовет Орбана "на ковер" из-за связей с РФ, несмотря на проигрыш на выборах: названа дата

Премьер Венгрии Виктор Орбан проиграл выборы, но глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен все равно планирует поднять вопрос его связей с Москвой прямо перед лидерами ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерское издание Telex.

Читайте также: "Всегда к вашим услугам": в сеть слили разговоры Сийярто с Лавровым о снятии санкций

Орбана пригласили на неформальный саммит ЕС на Кипре 23-24 апреля.

Саммит на Кипре

Президент Европейского Совета Антониу Коста во вторник разослал приглашение на неформальную встречу глав государств и правительств ЕС. Она состоится на Кипре 23-24 апреля.

Повестка дня включает три темы:

  • геополитическая ситуация в мире;
  • конфликт на Ближнем Востоке;
  • семилетний совместный бюджет ЕС.

По плану, вечером 23 апреля лидеры выслушают президента Украины Владимира Зеленского относительно российского вторжения. В приглашении не уточняется, будет ли это личная встреча или видеосвязь - оба формата уже практиковались ранее.

Орбан будет отчитываться за пленки

Кроме официальной повестки дня, на саммите может возникнуть и другая тема - скандал вокруг переговоров венгерского и российского правительств.

На прошлой неделе главный представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что записи и информация, обнародованные об этих переговорах, "подчеркивают тревожную возможность того, что правительство государства-члена" действовало в сговоре с Россией.

"Активно действовали против интересов и безопасности ЕС и всех его граждан", - так в Еврокомиссии описали действия венгерской стороны.

Она пообещала, что фон дер Ляйен поднимет этот вопрос перед лидерами стран-членов. Во вторник представитель Еврокомиссии подтвердил: председатель Комиссии будет продолжать давить на эту тему на уровне лидеров, хотя "не уточнялось, будет ли это неформальный" саммит.

"Правительство соответствующего государства-члена должно срочно предоставить объяснения", - добавила Пинью.

Последний шанс спросить Орбана

Следующий официальный саммит ЕС запланирован на 18 июня - уже значительно позже после того, как Орбан должен уйти в отставку из-за проигрыша на выборах.

Поэтому саммит на Кипре в апреле может стать последней возможностью обсудить скандал с действующим премьером Венгрии в кругу лидеров блока.

Как сообщало РБК-Украина, в конце марта в сеть попали аудиозаписи телефонных разговоров министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто с главой МИД России Сергеем Лавровым.

В них обсуждалось снятие санкций ЕС с ряда влиятельных россиян - в частности, сестры олигарха Алишера Усманова. Через семь месяцев после разговора женщину действительно исключили из санкционного списка.

Еще за несколько дней до выборов появилась новая волна утечек разговоров Сийярто с Лавровым.

В них венгерский министр якобы соглашается передать российской стороне документы, связанные со вступлением Украины в ЕС, а также обсуждает санкции против России и детали переговоров Трампа и главы Кремля на Аляске.

Между тем, после поражения Орбана на выборах лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что Сийярто в помещении МИД уничтожает документы, связанные с санкциями против России. Он сравнил это с уничтожением архивов, как в старые коммунистические времена.

