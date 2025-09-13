ЄС вигадав "креативний" спосіб передати Україні мільярди російських активів, - Politico

Європейська комісія запропонувала нову ідею щодо того, як направити мільярди євро заморожених російських активів до України, замінивши гроші, перераховані до Києва, борговими розписками, що підтримуються ЄС.

Нова пропозиція, яку один чиновник назвав "юридично креативною", може вивільнити значний потік додаткового фінансування воєнних зусиль Києва без технічної експропріації самих російських активів, що було б юридично ризиковано.

За словами чотирьох чиновників, поінформованих з цього питання, представники Комісії запропонували цю ідею заступникам міністрів фінансів за зачиненими дверима в Брюсселі у четвер.

Пропозиція викликала обережний ентузіазм, але жодних домовленостей чи зобов'язань не було досягнуто. Один чиновник сказав, що офіційна пропозиція може з'явитися найближчим часом.

Обмінюючи готівку на короткострокові облігації ЄС з нульовим купоном, Комісія вважає, що їй вдасться уникнути звинувачень у конфіскації коштів. За словами чиновників, поки ідея ще не була схвалена, інші варіанти використання російських активів також розглядаються.

Як це працюватиме

Згідно з правилами, будь-які активи, що настають терміном погашення, якими володіє Euroclear, повинні бути переведені на депозитний рахунок у Європейському центральному банку, який, своєю чергою, приносить відсотки на готівку, що зберігається.

Досі ЄС використовував отримані відсотки для погашення своєї частки кредиту G7 Україні у розмірі 45 мільярдів євро, який незабаром буде повністю виплачено.

Тепер, коли в України закінчуються гроші, Комісія запропонувала використати ці готівкові депозити в ЄЦБ для фінансування "Репараційного кредиту", щоб допомогти підтримати країну, зруйновану війною, у найближчі роки.

Щоб заспокоїти Euroclear, Комісія запропонувала обміняти грошові депозити, пов'язані з активами, на безкупонні облігації, які будуть спільно гарантовані країнами ЄС. Багато перешкод залишаються на шляху до набрання чинності цього плану, особливо тому, що національні гарантії вимагають одностайності.

Бельгійський уряд та Euroclear неодноразово попереджали, що використання самих активів для видачі кредиту може призвести до юридичних проблем.