У ЄС відреагували на заяви Віткоффа про "референдуми" Росії на окупованих територіях України

У Європейському Союзі підтвердили підтримку територіальної цілісності України. А так звані "референдуми" РФ на окупованих землях України назвали "тотальним обманом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Європейської комісії Аніти Гіппер, яку цитує "Укрінформ" .

Під час брифінгу у Брюсселі речниця Єврокомісії підкреслила, що ЄС незмінно підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Водночас Гіппер жорстко розкритикувала так звані "референдуми" РФ на окупованих територіях України, коли її попросили прокоментувати нещодавні скандальні заяви спецпредставника президента США Стіва Віткоффа.

Представниця Єврокомісії назвала "тотальним обманом" ці псевдореферендуми, наголосивши, що вони проходили під примусом і загрозою зброї.

Що ж до мирних переговорів України та Росії, за словами речниці, позиція ЄС залишається незмінною. Гіппер наголосила на двох ключових аспектах: Україна самостійно визначає умови миру, а жодні рішення щодо її майбутнього не можуть ухвалюватися без її участі.

"Росія продовжує агресію, що підтверджують її останні удари по Україні, зокрема по Києву, де загинули мирні жителі, включаючи 5-річну дитину. Це вкотре доводить, що Москва не демонструє жодної політичної волі до припинення війни", - підкреслила вона.

Гіппер також нагадала, що ЄС продовжує всебічну підтримку України - військову, фінансову та гуманітарну, а також посилює санкційний тиск на Росію, працюючи над 17-м пакетом санкцій.

Скандальні заяви Віткоффа

Нагадаємо, нещодавно в інтерв'ю Такеру Карлсону Віткофф заявив, що нібито "найбільшою проблемою" у повномасштабній війні в Україні, є "Донбас, Крим, Луганськ і ще два інших (регіони, - ред.)". За його словами, ці території нібито є "російськомовними" й там проводились "референдуми", під час яких "більшість людей висловилася за те, щоб бути під владою Росії".

Пізніше спецпредставник президента США почав виправдовуватися, що він просто визначав суть проблеми і не став "ні на одну сторону".