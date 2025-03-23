"Це думка Росії". Віткофф пояснив скандальну заяву про "референдуми" Путіна

У Росії поширена думка, що захоплені в Україні території є російськими. В цьому питання сама Москва посилається на раніше проведені диктатором РФ Володимиром Путіним "референдуми".

Про це заявив спецпредставник президента США Стів Віткофф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Fox News.

"У самій Росії існує думка, що ці території (які були окуповані військами РФ в Україні, ред.) є російськими, що там відбулися референдуми, які виправдовують ці дії. Я не стаю на жодну сторону", - наголосив Віткофф. Він зазначив, що насамперед необхідно чітко визначити суть проблеми, адже, на його думку, жоден конфлікт неможливо вирішити без встановлення фактів. "І ми саме це й робимо - встановлюємо факти", - наголосив спецпредставник.