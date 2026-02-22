ЄС відправить до США посланця для переговорів щодо нових тарифів Трампа

ЄС відправить до Вашингтона свого посланця на переговори після того, як президент США Дональд Трамп ввів глобальні тарифи для всіх країн світу в розмірі 10%, а потім підняв їх до 15%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Брюссель вирішив відправити до Вашингтона канцлера ФРН Фрідріха Мерца.
"У нас буде дуже чітка європейська позиція з цього питання, тому що тарифна політика - це справа Європейського союзу, а не окремих держав-членів, і я поїду до Вашингтона зі скоординованою європейською позицією", - повідомив політик.
Мерц зазначив, що рішення Трампа, мабуть, залишає чинними секторальні тарифи - такі як тарифи на автомобілі, сталь і алюміній. При цьому він нагадав, що глава Білого дому ввів новий 10-відсотковий збір на імпорт з усіх країн, а пізніше в суботу підвищив його до 15%.
"Найбільша отрута для економік Європи і США - це постійна невизначеність щодо тарифів. І цій невизначеності має бути покладено край", - сказав Мерц.
Як відомо, днями Трамп завив про введення глобальних тарифів для всіх країн світу - до 10%. У переліку імпорту була певна продукція, на яку мита не поширювалися, проте більшість товарів потрапляла під нові правила.
Але Верховний суд США скасував нововведення американського лідера, обґрунтувавши це перевищенням повноважень президента.
Дональд Трамп обурився рішенням Верховного суду про скасування запроваджених ним тарифів, однак заявив, що піднімає всі вже чинні тарифи до 15% - мовляв, висновок суду це дозволяє.