ЕС отправит в США посланника для переговоров о новых тарифах Трампа

ЕС отправит в Вашингтон своего посланника на переговоры после того, как президент США Дональд Трамп ввел глобальные тарифы для всех стран мира в размере 10%, а затем поднял их до 15%.
Брюссель решил отправить в Вашингтон канцлера ФРГ Фридриха Мерца.
"У нас будет очень четкая европейская позиция по этому вопросу, потому что тарифная политика - это дело Европейского союза, а не отдельных государств-членов, и я поеду в Вашингтон со скоординированной европейской позицией", - сообщил политик.
Мерц отметил, что решение Трампа, по-видимому, оставляет в силе секторальные тарифы - такие как тарифы на автомобили, сталь и алюминий. При этом он напомнил, что глава Белого дома ввел новый 10-процентный сбор на импорт изо всех стран, а позже в субботу повысил его до 15%.
"Самый большой яд для экономик Европы и США - это постоянная неопределенность в отношении тарифов. И этой неопределенности должен быть положен конец", - сказал Мерц.
Как известно, пару дней назад Трамп завил о введении глобальных тарифов для всех стра мира - до 10%. В перечне импорта были некая продукция, на которую пошлины не распостранялись, однако большинство товаров попадало под новые правила.
Но Верховный суд США отменил нововведение американского лидера, обосновав это превышением полномочий президента.
Дональд Трамп возмутился решением Верховного суда об отмене введенных им тарифов, но заявил, что поднимает все уже действующие тарифы до 15% - мол, заключение суда это позволяет.