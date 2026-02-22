ЕС отправит в США посланника для переговоров о новых тарифах Трампа

Брюссель решил отправить в Вашингтон канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

"У нас будет очень четкая европейская позиция по этому вопросу, потому что тарифная политика - это дело Европейского союза, а не отдельных государств-членов, и я поеду в Вашингтон со скоординированной европейской позицией", - сообщил политик.

Мерц отметил, что решение Трампа, по-видимому, оставляет в силе секторальные тарифы - такие как тарифы на автомобили, сталь и алюминий. При этом он напомнил, что глава Белого дома ввел новый 10-процентный сбор на импорт изо всех стран, а позже в субботу повысил его до 15%.

"Самый большой яд для экономик Европы и США - это постоянная неопределенность в отношении тарифов. И этой неопределенности должен быть положен конец", - сказал Мерц.