ЄС відмовився запроваджувати санкції проти атомної галузі РФ, - Politico

Єврокомісія не включатиме до нового санкційного пакета обмеження проти російської атомної галузі та її представників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Як повідомляється, Угорщина вже давно виступає проти націлювання на ядерний сектор Росії, вказуючи на залежність від "Росатому". Щоб подолати потенційне вето з боку Угорщини, ЄС розглядав можливість включення до списку окремих співробітників "Росатому" та інших компаній, але врешті-решт вирішив цього не робити.
Окрім того, проявила обережність також і Франція. Цього тижня представник міністерства економіки країни заявив журналістам, що "багато атомних електростанцій використовують паливо російської енергетики".
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в ЗМІ дізнались подробиці щодо 10-го пакету санкцій ЄС проти Росії.
Як пояснив президент України, влада робить все можливе для того, щоб санкції проти російської атомної галузі стали частиною глобальних обмежень.
Проте, як повідомляло американське видання Bloomberg, Європейський союз навряд чи запровадить санкції проти російського холдингу у сфері атомної галузі "Росатому".
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