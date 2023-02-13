"Росатом" навряд чи підпаде під обмеження 10-го пакета санкцій ЄС, - Bloomberg
Європейський союз навряд чи запровадить санкції проти російського холдингу у сфері атомної галузі "Росатому".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як пояснив один зі співрозмовників видання, кілька країн-членів виступають проти того, щоб "Росатом" потрапив до списку санкцій.
Ще минулого тижня президент України Володимир Зеленський напряму закликав лідерів ЄС запровадити обмеження проти компанії через те, що вона відповідальна за окупацію ЗАЕС й взяття в заручники працівників станції, а також депортацію їх дітей до Росії.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в ЗМІ дізнались подробиці щодо 10-го пакету санкцій ЄС проти Росії.
Як пояснив президент України, влада робить все можливе для того, щоб санкції проти російської атомної галузі стали частиною глобальних обмежень.
Тим часом Politico розкрило деякі подробиці щодо нового пакету санкцій проти Росії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.