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ЕС отказался вводить санкции против атомной отрасли РФ, - Politico

Фото: ЕС отказался вводить санкции против атомной отрасли РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Еврокомиссия не будет включать в новый санкционный пакет ограничения против российской атомной отрасли и ее представителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как сообщается, Венгрия уже давно выступает против нацеливания на ядерный сектор России, указывая на зависимость от "Росатома". Чтобы преодолеть потенциальное вето со стороны Венгрии, ЕС рассматривал возможность включения в список отдельных сотрудников "Росатома" и других компаний, но в конце концов решил этого не делать.

Кроме того, проявила осторожность и Франция. На этой неделе представитель министерства экономики страны заявил журналистам, что "многие атомные электростанции используют топливо российской энергетики".

Напомним, РБК-Украина писала о том, что в СМИ узнали подробности относительно 10-го пакета санкций ЕС против России.

Как пояснил президент Украины, власти делают все возможное для того, чтобы санкции против российской атомной отрасли стали частью глобальных ограничений.

Однако, как сообщало американское издание Bloomberg, Европейский союз вряд ли введет санкции против российского холдинга в сфере атомной отрасли "Росатома".

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