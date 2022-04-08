США ввели санкции против крупнейшего производителя российских военных кораблей

Министерство финансов США ввело санкции против российской компании "Алроса", которая является мировым лидером по добыче алмазов. Также под ограничения попал судостроительное госпредприятие ОСК, производящее боевые корабли для ВМФ России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло в санкционный список "Алроса" - крупнейшую в мире алмазодобывающую компанию, на долю которой также приходится 90 процентов алмазодобывающих мощностей России.

Под ограничения также попало акционерное общество "Объединенная судостроительная корпорация" и его дочерние компании. Это российское госпредприятие разрабатывает и строит большинство надводных и подводных военных кораблей России. На верфях ОСК построены многие корабли из тех, которые ракетами обстреливали украинские города.